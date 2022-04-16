雲林縣北港朝天宮志工研發「北港迎媽祖APP」，方便信眾掌握遶境隊伍位置減少群聚。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮媽祖將於本月19日展開遶境，朝天宮志工吳政賢為讓信眾隨時掌握遶境隊伍位置，特別研發免費下載「北港迎媽祖APP」，讓信眾隨時可得知遶境隊伍動向，不用在外四處尋找，藉此減少群聚情況，目前疫情持續升溫，希望大家共同防疫，讓遶境活動順利圓滿。

北港朝天宮日前公布媽祖遶境路線，今年報名遶境的團體共50團，加上43座真人藝閣車，總共達近百團，廟方遵守中央防疫規定，要求參加者須施打3劑疫苗、採實聯登記管控人員，並製作識別貼紙，吳政賢則自費研發「北港迎媽祖APP」，供信眾免費下載。

吳政賢表示，他之前都會製作遶境路線圖公布在臉書供信眾參考，但這種靜態的遶境路線圖無法掌握遶境隊伍的即時位置，因此今年首度研發「北港迎媽祖APP」，隨時可透過手機知道媽祖神轎與各陣頭在何處，方便準備祭拜工作，不過今年只開發蘋果手機iOS系統，未來會再增加安卓系統。

吳政賢說，遶境時因人潮眾多影響手機收訊，巨大鞭炮聲也造成通訊交談困難，因此以往信眾為了要確定遶境隊伍位置，多須自己外出尋找，徒增群聚風險，有了「北港迎媽祖APP」，便可在家掌握最新資訊，目前疫情持續延燒，希望藉由這個APP，減少外出群聚情況。

信眾表示，早年北港媽祖遶境，大多在隔天凌晨1點左右便入廟，但因遶境陣頭愈來愈多，現在入廟時間都延後到隔天中午，許多老人家體力不佳無法長時間等候，經常錯過祭拜時間，透過「北港迎媽祖APP」，老人家便可先休息，等到遶境隊伍到達家門口再進行祭拜。