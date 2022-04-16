國際獅子會300G2區由2021-2022年總監胡耀輝號召59位獅友，共同捐贈4輛復康巴士給桃市府。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

國際獅子會300G2區由2021-2022年總監胡耀輝號召59位獅友，共同捐贈4輛復康巴士給桃市府，協助將老舊車輛汰換。市長鄭文燦表示，桃園復康巴士車輛數已達183輛，較升格前90輛，大幅成長2倍以上，針對年限達8年或里程有20萬公里的老車輛進行汰換，目前已汰換51輛。

鄭文燦16日出席捐贈儀式時表示，台灣近2年遇到不少疫情挑戰，感謝獅友們熱情不減，持續推廣社會服務，不斷捐贈醫療長照車輛及防疫物資給市府各局處單位，先前鬧血荒時更是領頭發起捐血活動，呼籲民眾挽袖捐血。

「桃園復康巴士數量較升格前成長2倍以上！」鄭文燦說，市內復康巴士總共有183輛，升格前僅有90輛，相較之下大幅成長2倍以上，而且每年平均營運超過30萬趟次，提供身障朋友優質、友善的接送服務。由於有些車輛使用年限已久，市府也針對超過8年或里程逾20萬公里的老舊車輛優先汰換，現已汰換51輛。

鄭文燦另提及疫情發展，他表示，Omicron病毒確診者多為輕症、無症狀，已經有部分患者啟動居家照護，市府也有規畫一系列配套措施，包括線上視訊診療軟體、協調社區藥師到宅送藥等服務，更呼籲民眾疫苗要打好打滿，未來也將配合中央研議兒童疫苗施打，提升全體市民的疫苗覆蓋率。