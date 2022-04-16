全台各縣市疫情升溫，桃園協調1家防疫旅館轉作加強型防疫旅館，預計22日啟動。多名市議員表示，桃園的防疫旅館先前有人員確診、環境汙染等漏洞，要求加強型防疫旅館啟動前要做好動線分流。觀旅局回應，啟動前會由衛生局及專業感控人員到現場進行防疫教育訓練，每月也會稽查確保符合規定。

市議員黃敬平指出，過去桃園也有計畫要成立加強型防疫旅館，為何至今尚未成立？市議員舒翠玲則提問，2、3月疫情相對穩定時，是否有針對市內防疫旅館做總體檢，確認每間房間空調皆為獨立運作？

舒翠玲進一步點出，桃園自諾富特事件後，防疫旅館仍發生多次染疫事件，有專家推測是天花板隔間縫隙造成空氣互相流通，工作人員對於防疫SOP不夠熟悉等，這次加強型防疫旅館即將上線，將收治輕症或無症狀確診者，要求市府單位要派專業人士協助旅館員工訓練，並落實防疫旅館送餐動線及電梯分流，加強防疫作為。

觀旅局回應，上波疫情嚴重爆發時，的確也有規畫加強型防疫旅館，不過後期疫情趨緩便未執行。近期疫情嚴峻，因應醫療量能不足，先於桃園區協調1間旅館轉作加強型防疫旅館，房間數有130間，由衛生局媒合醫院進駐管理，預計22日啟動，將視房間使用狀況評估是否加開第2間加強型防疫旅館，第2間預計設置在南桃園。

觀旅局說明，防疫旅館啟動前都會由衛生局及專業感控人員到現場執行防疫教育訓練，指導旅館員工如何穿脫防護衣、調製漂白水、丟棄廢棄物等必要防疫知識。而針對新成立防疫旅館則要求專業醫護人員連續輔導2周，連讓防疫旅館能在專業人員陪伴下確實執行並建立SOP，衛生局及觀旅局會每月稽查，以確保防疫旅館都符合規定。

觀旅局盤點市內防疫旅館使用狀況，一般型防疫旅館有30家，房間數為3277間，另有4家機組員防疫旅館，房間數為985間，總房間數有4262間，截至14日止住房率為64.4％。此外，加強型防疫旅旅館目前為1家，房間數為130間，預計22日將啟動。