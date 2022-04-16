新北市鶯歌碧龍宮為慶祝主神八掛祖師聖誕，今舉行龜神杯擲筊大賽總決賽，賽事吸引500多人參賽擲筊，最終由10歲胡姓妹妹以6次聖杯獲得優勝。（碧龍宮提供）

新北市鶯歌碧龍宮為慶祝主神八掛祖師聖誕，今舉行龜神杯擲筊大賽總決賽，廟方提供150項獎品，總價值超過130萬元，其中最大獎包含1輛國產轎車、4輛機車，吸引500多人參賽擲筊。廟方指出，去年首創擲筊大賽吸引眾多人參與，頭獎轎車僅7聖杯就擲出，今年參與者更多，最終由10歲胡姓妹妹以6次聖杯獲得優勝。

胡妹妹家屬表示，因為家中長輩去年有來參與表演，因此一家人也有參加擲筊大賽，以5次聖杯獲得第3名，但獎品僅有免治馬桶，未料妹妹今年第一次擲筊就獲得首獎，相當意外，之後可能會將轎車留在家自己開。

鶯歌碧龍宮位在建德里牛灶坑山上，因主祀一顆形如烏龜的石頭，而有「龜公廟」之稱，由於山頂風景優美，是遠眺三峽、鳶山及石門水庫的絕佳位置，廟方近年拚轉型，找來3D彩繪大師設計大型3D立體圖案，因此每逢假日總是人潮不斷，成為鶯歌知名的打卡景點。

碧龍宮主委周德永說，為了吸引更多年齡層的民眾參與廟宇文化，他去年突發奇想舉辦龜神杯擲筊大賽，沒想到一推出就吸引上百人參與，因此決議每逢農曆3月16日八卦祖師聖誕時都要延續辦理，去年僅有抽出1台轎車、1台機車，今年擴大規模辦理，除了邀集地方社團表演樂器、舞蹈外，也特別設計廟方特色彩繪「胖嫦娥」的口罩，發送給民眾。

周德永說，擲筊大賽除了吸睛轎車、機車外，其餘名次也發放冰箱、冰櫃、電視、陶瓷藝術大師黃正南陶雕杯、黃金福壽龜等獎品，因此9、10日初賽已吸引500多人參與，年齡層跨足老中青，100多人今晉級複賽，雖然今年參與者更多，但首獎聖杯的次數卻僅有6次，也令廟方人員相當意外。