國發會投資三組組長施明山歡迎新創踴躍申請天使創業基金。（資策會提供／林瑞益高雄傳真）

對於找資金、找資源、設法行銷被看見的新創初期3大要素，亞灣新創園聯合創新加速器15日培力課程邀請行政院國家發展基金會、中華民國創業投資商業同業公會專程南下說明天使創業基金申請機制，由資深科技記者鄒淑文等人傳授知識。

國發會投資三組組長施明山表示，國發會為打造國內天使投資環境，天使創業基金扮演資金點火角色，國發基金匡列50億元，委由創業投資公會辦理，只要是登記在國內，五年內成立的新創公司，因國發基金不領投，須提出公司已投資事業增資證明，符合此3條件就可提出申請。

創投公會副祕書長丁心雅說明，國發基金與天使投資機構搭配投資可達2000萬元，與天使投資人可搭配投資1000萬元，如果是申請300萬以下投資，可透過「綠色通道」書審營運計畫書、財報等資料，不需經投資評估審查會議。詳細申請辦法可上網下載：https://reurl.cc/k1NvXd。

對於新創初期最需要設法被看見，什麼樣的行銷套路才會引人側目？資深科技線記者、青創會講師鄒淑文，以15年採訪經驗、輔導超過200家新創團隊的經驗與大家分享創業心得

會中還邀請新創界王牌律師、明富法律事務所創辦人高士偉律師分享現在美國當紅的SPAC，這種藉由特殊目的收購公司SPAC上市到底在搞什麼花樣？吸引與會者聆聽。