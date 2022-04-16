彰化縣政府採購新型防洪檔板，單人每分鐘可組裝10公尺以上 。（吳敏菁攝）

1.1億元新建大城、芳苑等3座抽水站。（吳敏菁攝）

迅即又將至，過去大城等地漥地區，遇雨就淹成水鄉澤國，彰縣府爭取補助，今年再投入1.1億元，要新建大城鄉外五間寮排水出口、大城鄉過湖排水和芳苑鄉新街排水出口等3座抽水站，並採購新型防洪檔板，單人每分鐘可組裝10公尺以上，期望新利器小兵立大功。

縣長王惠美表示，大城地區地層下陷嚴重，三豐村和豐美村下雨就泡在水裡，已經是家常便飯了，去年盧碧颱風導致的806水災，更是嚴重，水都淹到膝蓋以上高度，不能讓鄉民天天生活在災情恐懼裡，生命財產安全得不到保障，在地漥地區，逕流難以排除，特別爭取水利署補助，打造抽水站。

水資處長馬英傑表示，過湖排水及外五間寮排水增設閘門式抽水機工程，需300工作天，將在4月底前開工，隔年汛期前完工，完工後過抽水量各達3.0CMS，相當每小時可抽取5.5個標準游泳池能量，減少三豐村及豐美村淹水面積各約40至50公頃，大幅增強地區防汛應變能力。

在新建抽水站完成前的過渡階段，水資處也同時向水利署爭取360萬元補助，採購長度共400公尺新型臨時性防洪設施，防洪擋板每塊寬約97公分、高52公分、重6公斤，可有效阻隔50公分高洪災。

縣長王惠美現場操作，驚喜跳脫傳統沙包需大量操作人力

、儲藏空間等缺點，具有組裝快速、運用靈活、引水改道並且不占太多儲藏空間等特性，單人每分鐘可組裝10公尺以上防洪牆，讓防洪更機動了。

水利署第四河局長李友平承諾，會支持彰化縣政府繼續加碼，將能夠加裝防汛擋板的地方，繼續展現效果。