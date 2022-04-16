咒》佛母畫像展示於高雄大遠百威秀影城。（牽猴子提供）

恐怖片《咒》上映邁入第五周，全台票房已衝破1.5億大關，片中人氣最高的「大黑佛母」本尊展示於台北西門町豪華影城，吸引超多影迷前往一睹佛母的真面目。為了答謝南部觀眾支持，電影公司再請出佛母的超大畫像，導演柯孟融透露，當時特別找來專門修復廟宇、佛像的專家方駿閔繪畫製作，長度達300公分、寬度210公分，巨大畫像高掛在高雄大遠百威秀影城震撼力十足，預計展示至5月中。

該片討論熱度高，網友創意迷因二創不斷，就連內政部、文化部都拿《咒》來做KUSO梗圖，文化部更拿佛母和社交距離APP比較，提醒民眾兩者的共通點是「越多人用、用的人越安全」。不僅全台瘋《咒》，電影更入選義大利遠東影展的競賽單元，導演柯孟融興奮地說：「佛母要出國了！很榮幸這將是《咒》的國際首映。」電影公司也再加碼製作「佛母沙龍照」送到全台戲院，明天（16日）開始只要購買兩張《咒》電影票即可獲得一張沙龍照，數量有限送完為止。

片中同樣受到非常多人喜愛的配樂，電影原聲帶已在各大數位音樂平台上架，聲音配樂音效指導李銘杰分享：「鏡頭遠處的冰箱在幽暗空間裡的共鳴吸引著主角向前推進；木質的敲擊樂器製作出令人不寒而慄的喪鐘；鑲著金屬環的鐵器營造出邪教的神秘感；從節奏類的對位到隱晦的和聲線條加上虛實之間的樂器編制都是《咒》的音樂思考。」柯孟融也說和李銘杰原本完全不熟，「到最後有種找到彼此的感覺，原來有人對音效音樂設計可以和我頻率相符到這種程度。」