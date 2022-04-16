衛生局長曾梓展說明疫調情形，除大里高中生感染源待釐清，其他多為職場、校園與家庭密切接觸群聚。（謝瓊雲攝）

民政局長吳世瑋表示一個上午就有2萬多人來快打站接種疫苗，65歲以上長者也有1947人，亦即台中市和中央共同發出200萬元獎勵金。下午年輕人施打的情形更為踴躍。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕16日下午主持疫情記者會，公布台中市新增39例，原本中央公布的40例中，有1例將歸給外縣市，她指出有23人來自已知職場、校園共同生活圈群聚，11人接觸外縣市確診者染疫，另有4人為確診者家人，另外昨天確診的大里高中生今列案號，平日租屋外宿，曾回到東勢活動，感染源仍待釐清。

盧秀燕表示，疫情持續升溫也讓原本停滯的施打疫苗需求回升，今天上午全市46處快打站湧現施打第三劑疫苗人潮，已有2萬401人打疫苗，施打率達21.74％，其中30歲以上至64歲有1萬7916人、65歲以上1947人，55歲以上原住民也有30人。

盧秀燕說，衛生局疫調人員從新增的39例確診者中，分析群聚感染的樣態，逾半數是來自職場、校園的共同生活圈，包括有私立科大的職員、西屯區公司員工前往高雄加盟展，返回工作崗位後發病群聚，因此她建議職場、大專院校應降低師生、職員的活動密度，才能阻斷傳播鏈，更呼籲市民朋友踴躍接種疫苗，增加防護力。

針對烏日臻愛會館與主辦虛擬貨幣投資說明會的科技公司，衛生局已派員前往稽查中，若經查證未落實實聯制、或疫調不實，不排除依法開罰，前者可罰3000元至1.5萬元，疫調不實則恐怕面臨6萬至最高30萬元的罰款。而除了鼓鼓、孫生之外的13名藝人，經由市府通知後採檢皆為陰性。

衛生局長曾梓展說明疫調情形，東勢區校園群聚案，新增3名30多歲媽媽染疫，均為先前已經確診的幼兒、國小學童的母親，被匡列居家隔離中發病確診，累計已有23人染疫。

烏日臻愛會館新增家住南區60多歲男子確診，是先前虛擬貨幣說明會群聚案首位確診婦人的丈夫，累計4人確診。染疫婦人返家後傳染給丈夫，他平日在清水區上班，其職場接觸者疫調中。

烏日家庭群聚案件，日前已染疫的保母，就醫時傳染給50多歲護理師，和保母照顧的大里區姊弟，分別為永隆國小女童和4歲的弟弟。日前確診的50多歲夫妻，同住的20多歲兒子也在昨日發病確診。南屯區也有5歲幼兒跟媽媽去聚餐，被媽媽的友人感染。

宜蘭羅東玉照天宮4月6日至10日遊覽車環島進香團，昨天已有2名台中市民確診，今天在新增1對60幾歲夫妻，和1名40歲女性，累計有5人確診，其中60幾歲男子本周13、14兩天前往台中火力發電廠工作，職場接觸者疫調匡列中。

南區一家傳產公司新增3人染疫，分別為1對母女，和曾到南投旅遊的40多歲女子；大雅五金公司再增加1越南移工確診，西屯區某公司5名男女同事前往高雄參展後返回台中全確診；另有一家私立科大3名職員確診，都有外縣市旅遊史。

前往北部參加阿妹演唱會日前已有4人確診，再新增35歲後備軍人染疫，另外22歲烏日成功嶺新兵，多在高雄活動，無台中市足跡，入伍前採檢為陰性，入伍後卻出現症狀發病確診。

衛生局也公布確診個案足跡，包括4月12日南屯區與玥樓頂級粵菜餐廳、東區志光學儒視訊學院、龍井茄投市場；4月13日西屯區櫻屋日本料理、東區志光學儒視訊學院、東區金讚滷味、西屯區LEXUS台中市政保養廠、西屯區頂粵吉品、西屯區櫻屋日本料理；4月14日烏日區麻吉廚房、北區阿二靚鍋、北區多那之台中崇德門市、東區志光學儒視訊學院、麥當勞豐原愛買店。