今天在NBA附加賽場上鵜鶘以105：101擊退快艇，成功拿下西區第8挺進季後賽，此戰面對缺少雙核的快艇鵜鶘並不輕鬆，在第三節被打出一波38：17，好在末節將局勢翻轉，驚險拿下勝利。而此戰英格拉姆(Brandon Ingram)和小蘭斯(Larry Nance Jr.)表現出色，分別在攻守兩端繳出亮眼數據。

Larry Nance Jr. & Trey Murphy were instrumental in the @PelicansNBA #MetaQuestPlayIn victory. Larry Nance Jr. logged a double-double, and Trey Murphy drained 3 CLUTCH three-pointers in Q4! #WBD@treymurphy: 14 PTS, 5 REB, 4 3PM@Larrydn22: 14 PTS, 16 REB, 4 AST pic.twitter.com/Jao5nFjeJG — NBA (@NBA) April 16, 2022

英格拉姆無疑是鵜鶘此戰第一得分手，他在首節就火力全開，9投8中轟下16分3籃板2助攻，急停跳投宛如杜蘭特(Kevin Durant)上身，一個人就殺番快艇，下半場他的手感還是很燙，高難度的翻身跳投、切入暴扣都難不倒他，球隊也靠他把分差拉近。

小蘭斯本季平均只有7分5.4籃板，但這場比賽他僅花24分鐘就砍下14分16籃板4助攻1抄截1火鍋，而且投籃命中率高達87.5%，協助此戰失常的瓦蘭丘納斯(Jonas Valanciunas)鞏固禁區。首節他就上演漂亮補扣，次節一開始還抄截成功製造球隊快攻機會。

Brandon Ingram wasted no time getting it going in the #MetaQuestPlayIn, dropping 16 of the @PelicansNBA 30 points in Q1! #WBD



🔥 16 PTS (8/9 FGM) 🔥 pic.twitter.com/JAHszGGw6L — NBA (@NBA) April 16, 2022

末節他與麥科倫(CJ McCollum)上演空中接力，再次展現勁爆體能，比賽剩不到5分鐘更賞了馬可斯莫里斯(Marcus Morris)一記麻辣鍋，當時雙方94：94平手，這個防守可說是相當關鍵，而且莫里斯此戰砍下全隊最高27分，士氣遭到重挫，接著小蘭斯再次使出補扣讓球隊討回領先，成為今天贏球一大關鍵。