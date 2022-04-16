桃園1名男子2年前約女網友到家中，見面後他發現對方言談舉止不似正常人，認為對方有心智缺陷和身心障礙，竟色心大起趁機指侵對方，女方母親事後提告，男子法庭上坦承犯行，表達誠意願賠償與接受刑責，女方母親說「沒想要什麼賠償，希望生活快點恢復平靜」，法官最後判2年徒刑、可緩刑5年。

判決書指出，該名楊姓男子2年前的10月5日約了1名女網友見面，見面後發現對方外表、言談舉止，皆與同年齡成年人有異，才發現對方心智有缺陷，領有身心障礙證明，他於是趁當時家中無人，2人獨處時對女網友指侵得逞，女網友事後無意間向母親提及此事，母親才發現大事不妙、報警提告。

事後楊男坦承一切犯行並表達願意盡全力賠償與接受全部刑責懲處，表現出十足的悔悟態度，女子的母親也同意和解、願意接受男子道歉，強調「沒想要什麼賠償，希望生活快點恢復平靜」，法院審酌對話紀錄截圖、驗傷診斷書、被害女子身障證明等佐證，認為楊男犯行明確。

法官認為，楊男未曾因故意犯罪遭判有期徒刑以上之宣告，且犯後有悔意，審結依乘機性交罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間應參加法治教育3場次，並向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他公益團體提供240小時之義務勞務。緩刑期間付保護管束，還可上訴。