民進黨總召柯建銘今表示，18歲公民權公民複決併大選終於確定了；他呼籲國民黨，切勿再閃避莫讓自己成為歷史的罪人。

柯建銘今在臉書指出，2002年他代表民進黨立法院黨團領銜提案投票年齡降到18歲開始，20年過去了，終於走到今天這個歷史關鍵的一刻。

他說，中央選舉委員會公佈，111年憲法修正案複決案投票日期，定於111年11月26日（星期六），與111年地方公職人員選舉同日舉行投票。這是台灣憲政史上，首次交由公民複決的憲法修正案，換言之，生活在這塊土地上你我，都正在見證歷史，然而這還不夠，更期望朝野各黨，應該團結起來，共同號召全民支持18歲公民權的修憲公民複決，讓全民走進投票所，一起創造歷史。

他說，要特別呼籲國民黨主席朱立倫，以及馬英九前主席，不要活在1218公投的過往，更不要再找理由杯葛本次的公民複決，尤其朱立倫主席已經當了一次修憲的「逃兵總司令」，難道還要繼續當修憲的「詐騙集團首腦」，讓整個國民黨成為台灣的「歷史罪人」嗎？

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他表示，希望全民一同來監督國民黨，有無積極宣傳本次十八歲公民權修憲公民複決投票，是不是嘴巴說支持而已，口惠而實不至。