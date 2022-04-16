北京清華大學五道口金融學院院長張曉慧16日表示，俄烏衝突可謂2022年最大的黑天鵝事件。衝突爆發以來，國際金融市場波動顯著加大，避險情緒高漲，全球經濟不僅因此受到劇烈衝擊也增添了新的不確定性，尤其是地緣政治衝突期間歐美實施的經濟金融制裁，很可能會進一步加劇逆全球化。

曾任人行行長助理的張曉慧16日在清華五道口全球金融論壇上表示，俄烏衝突已從大宗商品價格、產業鏈供應鏈安全、貿易和投資合作等方面給中國經濟帶來不小影響，中國不僅要做好應對輸入性通膨的準備，也要時刻警惕美國對中國經濟金融機構實施次級制裁和長臂管轄的風險。

張曉慧表示，在疫情持續蔓延以及國內外經濟形勢複雜之際，必須把眼光放得更長遠，唯有把握整個經濟中最核心環節，堅持「以我為主」的宏觀政策，增強政策定力，才能最大限度地穩住預期，最大限度地推動經濟穩定健康高品質發展。

張曉慧強調，在中國經濟結構轉型迫切的今天，必須堅持走高品質發展之路，宏觀政策的著力點應當放在如何增加有效投資和支持擴大消費上。

張曉慧還表示，中國正在積極實現穩增長和防風險的長期均衡、培育具有核心競爭力的優秀企業、進一步放寬市場准入、構建雙循環新發展格局、開展「碳達峰」和「碳中和」的中國行動等等。這些努力無疑都在不斷豐富高品質發展的內涵，而金融在高品質發展之路上的「造血」功能大有可為。