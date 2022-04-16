本土確診個案連2日破千人，足跡遍布各地，不過，新北市長侯友宜昨（15日）宣布，確診數已經不是重點，未來不再公布確診者足跡，引發市民不滿，認為相關資訊不公開，大家就無法判斷自己是否與高風險區域重疊、有無需要去快篩。

新北市長侯友宜曾表示，若單日確診數破千，就不再公布確診者足跡，昨天台灣首度破千人確診，新北市政府也正式宣布不再公布足跡。副市長劉和然解釋，原先公布足跡是為了提醒市民避開高風險區域，但現在已進入社區大規模感染，公布足跡恐怕會讓大家誤以為沒有足跡就安全，鬆懈防疫，因此下此決定。

不過，許多市民是靠著每日下午3點公布的確診者足跡圖，來避免前往高風險區域，或留意自身狀況，接下來不再公布足跡，反讓市民無所適從，紛紛至新北市政府臉書粉專「我的新北市」抗議。

有市民表示，「不公布怎麼知道足跡有無重疊好做篩檢，畢竟無症狀確診那麼多」、「有公布大家才能知道自己要不要快篩，早點發現早點自主管理啊」、「公布確診足跡的意義，是讓有足跡重疊者趕快就醫檢查，以免帶著病毒趴趴走傳給更多人」、「市民有知的權利，請公布足跡」。

也有人認為，「不公布足跡，那也沒必要掃實聯制了」、「如果不疫調是否要更推廣實聯制或社交距離APP，還有嚴格加強社區或商家每日環境清潔消毒作業，要不然還會有人想要認真做實聯制嗎」、「不公布足跡至少要公布各區確診人數，讓大家自我警惕，不然大家都覺得很安全，不戴口罩逛大街」。