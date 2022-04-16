連俞涵不想戀愛，只想儲存體力回山上種樹。（羅永銘攝）

文青女神連俞涵今日出席髮品一日店長活動，熱愛工作的她，笑說沒有新戀情，每天都在跟工作戀愛。她說沒嘗試過的工作都想探索，身為演員，只要接觸到其他領域的職人，都會想到自己職業裡，有沒有哪些細節可以更加注意。但才35歲的她，竟然也一邊在規劃退休生活，大笑說，「我預計40歲退休，會不會太趕？想要回山上跟我爸一起種樹。」

喜歡挑戰的連俞涵，近日接下為棒球賽開球的工作，擔心自己表現不佳，不僅先上網研究如何開球，還勤到投幣式球場練習，「一開始我徒手接棒球很害怕，但把球想像成柳丁就越接越順。」事實上，連俞涵只要接到沒碰過的工作，事前都會花時間上網做功課，預先看相關影片，讓自己在工作時更加進入到狀態中。

母親節將至，連俞涵透露已經約父母去泡溫泉住宿，來趟日系旅遊，順道慶祝父母結婚37周年。她說第一次要跟媽媽坦誠相見泡溫泉，一點都不害羞，「我是我媽生的啊，但我媽應該會很害羞。」而家人都不會擔心她感情空白，放任她自在生活，「他們只希望我快樂就好，照自己的方式過生活。」