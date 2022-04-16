接觸自然，只需要擁有一個好奇心；引發興趣後，「自然」，就會成為最好的朋友！主打「友善建築」、「友善活動」和「土地共好」的國聚建設，今（16）日下午與國家地理雜誌合作科博館生態活動，由知名賞鳥觀察家吳尊賢和四度榮獲「金鼎獎」得主黃一峰，帶領國聚家族住戶與小朋友，前往科學博物館在學習中玩樂、玩樂中學習。

國聚家族的生態玩家們，今日下午漫步在科博館週遭，探訪五色鳥、麻雀、白頭翁、綠繡眼、珠頸斑鳩、樹鵲、喜鵲、鵲鴝、黑冠麻鷺、夜鷺、鳳頭蒼鷹；兩棲爬蟲類例如：攀木蜥蜴、黑眶蟾蜍、無疣蠍虎，以及整路相伴的赤腹松鼠、小膝鼠體操選手，在連串的驚呼聲中，快樂感性地完成美好探險時光。

黃一峰指出，生活在都市裡，接觸自然並非要捨近求遠，可以從居住的週遭環境近距離的觀察、認識、關懷生態、動植物，試著在平日就養成開啟自己的五感習慣，用視覺、味覺、觸覺、嗅覺、聽覺來發現身邊的許多有趣事物，和環境變化帶來的影響，「我們都和自然息息相關，自然即生活、生活即自然」，期望透過自然、生態，每個人可以成為有感知、有溫度的人。

國聚建設表示，以永續經營的建築品牌為目標，在本業中穩健、用心經營，善盡公益與社會企業責任，利用許多的友善自然活動，讓這片土地透過良善的扶持，孕育出更寬闊的大地之美。