上海近日在疫情和封城影響下，物流和快遞送貨服務嚴重受阻。傳出電商平台京東將以「自殺式物流」馳援上海，一批快遞員抵達上海就地隔離後，下一批繼續運輸，實現每天都有物流運輸，「京東物流」一度登上微博熱搜。

對此，陸媒報導澄清，京東在全中國招募調集逾3200名快遞員，在一星期內前往上海增援，所有被調派的快遞員都已打過疫苗，進入上海後無須就地隔離，在遵守政府管控下可以正常派送商品。不過目前上海很多酒店因防疫防控，供應緊缺並對入住有特殊要求，京東也表示正全力尋找解決方法，解決外地支援人員的住宿問題。