中華民國籃球協會16日在彰化縣議會召開第13屆會員大會完成理事長、理事、監事改選，現任理事長謝典林成功連任，李忠恕、陳立宗、張維正三位由理事會推選為副理事長，秘書長由原副祕書長李雲翔升任。

中華民國籃球協會第13屆理事當選名單如下：常務理事-謝典林(理事長)、李忠恕(副理事長)、陳立宗(副理事長)、張維正(副理事長)、嚴陳莉蓮、錢薇娟、林正明、張憲銘、孟慶杭、孫正強、陳國恩。

理事-賈凡、許皓程、許智超、陳怡儒、張慧瑛、陳志忠、楊哲宜、何建德、沈會承、何沐蒼、黃柏芳、許英義、文大培、卓振賢、沈施俊、陳信安、李玉龍、時超傑、陳建州、李偉誠、季力康、毛加恩、王金城、熊明河。

中華民國籃球協會第13屆監事當選名單如下：召集人：郭俊仁；常務監事：石宗立、余泳樟；監事：陳奕伯、郭良吉、沈欣漢、黃昱瑄、高宗琛、魏永泰、黃邱倫、呂龍麒。

為了推動國內各聯盟、各級國家隊、基層籃運的各項業務順利進展，謝理事長邀集各領域專業人士，共計20位加入籃協顧問團隊，未來對於協會各項會務推動、國家隊組訓支援、賽事招商行銷等，顧問團都將提供本會相關協助，共同讓台灣籃球運動產業向上提升。

中華民國籃球協會第13屆顧問團名單：立法委員莊瑞雄委員、群策法律事務所許英傑律師、警察大學高志斌客座教授、愛爾麗醫美集團常如山董事長及劉怡萱執行長、種子音樂/凱渥集團董事長吳翔/吳鋒、國際海洋蔡明格董事長、台灣柏釧企業黃錦章董事長、松富工業紀韋如董事長、江海全聯公司陳柏瑋董事長、台企創投公司吳瑞元總經理、合繹實業王義德總經理、前國手/前麥當勞副總陳日興先生、佳和實業翁偉翔執行副總、惠普全球科技簡文鍵資深副總裁、鼎碩資本公司沈宏源董事、汰汰餐飲集團李仁豪董事、長庚運動醫學總召集人林瀛洲醫師、風格美學詹本立醫師。

謝理事長在今日理事會中宣布秘書長由原副祕書長李雲翔升任，原秘書長李一中轉任籃協高級顧問，副秘書長由實踐大學陳慕聰教授出任。