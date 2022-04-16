確診者住在澎湖青灣仙人掌公園的大山營區旅宿裡面，環保局立刻派車前往清消作業。（澎湖縣政府提供／記者張茂雄澎湖傳真）

澎湖16日出現今年以來第一名新冠確診者，縣長賴峰偉一早發臉書證實，三總澎湖分院通報一名來自台灣本島女性患者，因有發燒喉嚨痛症狀，凌晨5點自行前往急診就醫，經醫師檢測Ct值高達17.9。下午澎縣府則召開疫情線上記者會，公布自台北入境澎湖的女性確診個案公共場所足跡，並宣布今年的國際花火節將照計畫舉辦。

澎縣府發言人陳其育表示，這名女性確診者年齡40歲，15日與友人一行共6人自台北松山機場飛抵澎湖，原本場勘6月在仙人掌公園舉辦的音樂會，之後同行4人當天來回飛返台北，確診者與另一名友人預計隔日返回。不料該名女性案例因發燒喉嚨痛症狀，16日凌晨5點至三總澎湖分院急診，經醫師診治並安排PCR採檢確診，Ct值高達17.9，立即收至負壓隔離病房。所幸另一名同行友人PCR檢測為陰性。

經查確診者入境澎湖後，足跡從澎湖機場至大山營區旅宿、青灣仙人掌公園、青炙餐廳、金鎖港餐飲店等公共場所足跡，縣府衛生局已陸續通知店家進行內部清潔消毒，而環保局也在中午前完成公共場所足跡清消。

另一方面，針對花火節是否續辦的問題，縣府強調將全力配合中央「重症清零、輕症控管」原則，除非中央禁止辦理大型活動，否則花火節正常辦理。陳其育表示，花火節觀光旺季2個月預估有40至60萬人次，因應疫情會場除嚴格實施實聯制QR CODE外，同時加強社交距離APP、全程佩帶口罩、現場酒精消毒等措施。