機器一響黃金萬兩！有名男子在臉書發文，並上傳1張圖；圖中有台輪胎拆裝機台欲將輪胎與輪框分離，豈料，輪胎某一側竟有沾到「微濕潤」的屎跡；讓網友直呼噁心，並紛紛留言表示，「阿娘威，告丟賽」、「肯定有摸到」、「師傅：shit！」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發文，並附上1張圖，他在貼文寫下雲嘉南天氣狀況「時間：2022/04/16，13:46」、「地點：嘉義市」、「天氣狀況：晴」；圖中有台輪胎拆裝機，欲將輪胎與輪框分離，然而此輪胎上則沾有「微濕潤」的屎跡，讓原PO寫下修車師傅表示無奈。

有名男子把輪胎放上拆裝機台上時，竟發現輪胎某側沾有「微濕潤」屎跡，讓他很無奈。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

貼文一出，網友紛紛表示「機器一響，黃金萬兩」、「師傅：shit！」、「阿娘威，告丟賽」、「好屎不屎遇到真胎哥」、「肯定有摸到」、「好險不是尬麥浪司的時候發現」、「濕濕的還沒乾啊」。

另外還有網友也分享類似經驗，他表示曾經幫小妹妹腳踏車輪胎打氣，轉動輪胎找打氣風嘴灌氣，豈料，轉到定點時手都沾到屎，讓他有點小生氣，便不和小妹妹提醒，要小妹妹騎腳踏車時，屎噴滿背。