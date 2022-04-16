隨著確診個案數攀升，國內今出現首例兒童重症個案，因出現急性腦炎併多重器官異常，仍在加護病房救治中。專家表示，新冠肺炎的感染是大人輪完就到兒童，目前對兒童染疫的了解仍然太少，只能以流感經驗推估。若兒童感染後侵犯到腦部，病況就會較難預測，抽搐、意識不清都是警訊，要把握24小時內送醫，否則拖到第3天恐怕就來不及。對於6歲以下兒童的後送，醫院也應採更寬鬆的標準，確保送醫流程順暢，避免憾事發生。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，兒童染疫風險很高，大人輪完，就會輪到兒童，且大人打疫苗是保護自己，無法防止病毒傳播。目前針對兒童染疫的了解太少，只有流感經驗，若感染後只侵犯到呼吸道，要變得嚴重大概要耗時1周，能有時間應變，不過若侵犯的部位是大腦、心臟等其他地方，則病況就會較難預測，越早送醫越好。

黃立民表示，一旦兒童染疫後出現腦炎，只有1、2天的時間能及時處理，拖到第3天就已經太慢，致死率、後遺症的風險將增加，家長一旦觀察到抽搐、意識不清等腦炎跡象，就應把握24小時內送醫。他更直言，大腦是生命中樞，一旦出現問題，一切都免談。

除前述的腦炎跡象，對於在家隔離的染疫兒童，尤其是1歲以下的兒童，黃立民也提醒家長，只要兒童高燒不退3天、呼吸困難、活力變差，最好都去看一下醫生。醫院對5、6歲以下的兒童後送需求的判斷應採更寬鬆的標準，確保送醫流程順暢，減少憾事發生。

為因應11歲以下兒童疫苗的接種，食藥署預計明日召開專家會議，進行莫德納疫苗的審查。黃立民表示，根據國外經驗，兒童打疫苗後出現心肌炎的風險沒有青少年高，且開打後也沒有什麼問題，只是有人會擔心有不可知的風險，不過他認為個人是支持開放兒童施打疫苗。

前衛福部長林奏延說，這波Omicron疫情預計將造成約50例11歲以下兒童死亡。根據流感經驗，兒童是傳播病毒的的重要角色，需要阻斷才能減少因染疫而停班停課的社會成本，避免影響學業進度，接種疫苗是有必要的。

由於11歲以下的兒童個體還沒成熟，林奏延認為，疫苗的安全性要大於接種的成效，針對11歲以下兒童，他個人建議第1劑接種mRNA疫苗，快速提高免疫力，第2劑則可接種安全一點的次蛋白疫苗，不過由於目前次蛋白疫苗的EUA還未通過，在沒有次蛋白疫苗可打的前提下，可透過自然感染產生抗體。

林奏延說明，除人類乳突病毒（HPV）打疫苗的抗體比自然感染高，其他的感染都是自然感染所產生的抗體比疫苗接種高，有些疫苗接種4個月、半年就失效，而兒童即便染疫，症狀也很輕微。他認為可趁著呼吸道病毒傳播不那麼活躍的季節，先接種1劑mRNA疫苗，後續再透過自然感染得到保護。黃立民對此則持不同看法，認為要用科學證據做事情比較好，建議比照美國，2劑都接種mRNA疫苗。