多名專家15日指出，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦（Moskva）可能遭烏克蘭反艦飛彈擊沉，讓中國大陸和美國進一步聚焦「水面艦艇於衝突中的脆弱性」，並從「莫斯科號」的三大弱點中吸取教訓，包括危險設計、防空系統未升級，以及缺乏訓練有素的水手等。

美國智庫蘭德公司（RAND）資深國防研究員何天睦（Timothy R. Heath）告訴「有線電視新聞網」（CNN），「莫斯科號」的沉沒，已向中美展示「水面艦艇於衝突中的脆弱性」，一方面讓美軍更加警戒中國大陸的「反介入／區域拒止」（A2AD）能力，另一方面也提醒共軍注意台灣大量陸基、艦載、空射反艦飛彈帶來的風險。

軍事新聞網站「Breaking Defense」則引述專家們的意見，歸納出可能導致「莫斯科號」遭擊沉的三大弱點。退役美國海軍上校、目前擔任國防安全諮詢公司「Telemus Group」副總裁的韓德里克斯（Jerry Hendrix）表示，多種前蘇聯主力作戰艦艇都直接將重武器儲存在甲板上，如「莫斯科號」所屬的光榮級（Slava class），就在艦體前半部的甲板兩側安裝了16枚P-500（北約代號SS-N-12）超音速反艦飛彈，在遭遇攻擊時十分容易遭到誘爆。

韓德里克斯還指出，與近年來受俄羅斯海軍關注的潛艦部隊不同，其水面艦隊缺乏有效升級，尤其是許多艦艇的防空系統過於老舊，難以應對現代具備部分匿蹤設計的反艦武器。

另外，退役美國海軍上將、目前擔任「海事戰略中心」（Center for Maritime Strategy）主任的佛郭三世（James Foggo III）認為，船員也是艦艇是否能夠克服襲擊的關鍵因素之一，如在1982年福克蘭戰爭中，阿根廷海軍「貝爾格拉諾將軍號」巡洋艦（ARA General Belgrano）水手的訓練不足，未有效採取損害管制措施，是該艦被擊沉的重要原因之一，而「莫斯科號」上可能也發生了類似的情況。