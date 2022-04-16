日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增近7000例略為趨緩，但沖繩縣持續嚴峻，每10萬人口新增染疫數連續22天高居日本各地之冠。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增6797例確診病例，較上週六減少1300多例，疫情略有趨緩跡象。

東京都今天新增確診病例中，20多歲患者占比20.5%，居所有年齡層之冠；65歲以上高齡者占比6.1%。

大阪府今天新增3644例確診病例，較上週六減少500多例，至今累計病例數85萬6087例，包括4863例死亡病例。

兵庫縣今天新增2040例確診病例，連續4天單日新增逾2000例，至今累計病例數36萬4793例，包括2159例死亡病例。

時事通信社報導，有鑑於日本部分地方疫情急速擴大，愈來愈多地方政府認為「已站在第7波疫情入口處」。

厚生勞動省表示，福島、長野、宮崎等9縣，到4月12日止的一週新增確診病例分創各地新高紀錄。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1439例確診病例，較上週六減少85例，時隔24天單日新增低於上週同日，至今累計病例數14萬2330例。

沖繩縣專用病床使用率已來到52.4%，重症專用病床使用率也增加到14.3%。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣以631.26人連續22天高居日本各地之冠；佐賀縣以389.14人排名第2、宮崎縣以374.89人排名第3。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增174例，1月29日以來單日新增再逾150例，至今累計病例數1萬2539例。