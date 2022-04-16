對於印度知名主持人阿納布13日再度高分貝怒嗆西方，「這是你們的戰爭，不是印度的戰爭」、「你們良心被狗吃了嗎？這一切都建立在烏克蘭人民鮮血上」，台大政治系教授苑舉正認為，歐洲人非常非常想要和平！這場戰爭是一個大悲劇！

印度知名主持人阿納布13日再度高分貝表示，像是印度、東南亞，都在希望或祈求「俄烏戰爭」會有解決的方法。不過，此時突然有一位視訊連線的來賓打斷阿納布發言，質疑印度為何要買俄羅斯石油？阿納布耐心要求來賓讓他把話說完，不過這位來賓還是不斷發言質疑「印度為何要買俄羅斯石油？」

阿納布說明，北約的合併（更多國家加入），會讓俄羅斯有更激烈的動作。這必須妥協，希望這能夠避免，瑞典芬蘭可以不加入北約，就可以避免，「宣布加入北約是有什麼急迫性嗎？」這位來賓又不斷質疑，「印度的聲音消失了，印度買俄羅斯石油」。

此時阿納布不忍了，反嗆來賓，歐洲一天買更多俄羅斯石油，比印度一個月買的還多，請不要對印度說教，「無論如何，這是你們的戰爭，不是印度的戰爭」，「讓我再強調一次，別試著把印度塞進高道德標準框架」，「非常謝謝你、非常謝謝你、非常謝謝你」，「我也同樣質疑，你們的超級盟友，在中東或其他國家，都做了什麼好事」，「你們良心被狗吃了嗎？你們軍武又從哪裡來？為何不去跟他們說？為何不去跟軍工企業說？他們昨天才開會，討論下個10年如何增加預算，贏得軍備競賽」，「這一切都建立在烏克蘭人民鮮血上」，「他們正失去生命」，「所以不要對我說教」！「非常謝謝你，我已經讓你暢所欲言了」。

台大政治系教授苑舉正16日在《新聞大白話》以自己為例，過去在比利時念書，曾經在冷戰期間在歐洲住了10年，也曾經進入東柏林。

他說，北約總部也在比利時，那時候北約的軍人對華沙公約怕得要命。1991年12月25日蘇聯解體後，北約歡欣鼓舞，魯汶大學附近軍營就把裝備全部拿出來賣掉，連F16都賣掉。因此，歐洲人非常非常想要和平！這場戰爭是一個大悲劇！