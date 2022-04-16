疫情升溫成功催出疫苗打氣，為了提升市民自我防護力，台中市政府周末16、17兩天，在全市加開48個快打站，針對30歲以上市民造冊施打，首日整天就有3萬7386人打完第三劑，施打率21.85％。

台中市長盧秀燕說，市府感受到市民朋友對於打第三劑疫苗的需求增加，用十分細膩的方法規畫設置快打站，動員醫護人員、區公所和衛生所人力到場服務，第一天接種狀況非常踴躍。

盧秀燕表示，其中，北屯區人口為數眾多，因此今天起至周一連續3天都會設快打站。呼籲30歲以上符合資格者收到通知單，按時按地準時前往接種。

民政局長吳世瑋說，經過精算，將在全市設置48站快打站、規畫167場疫苗接種，今天上午場共46個快打站，有2萬401人完成接種，下午場有40站，也有1萬6985人來施打，其中，30歲以上至64歲以下市民，首日就有3萬3131人。

吳世瑋分析，快打站服務首日，原縣區比原市區更加踴躍，主因在於市區比較多外展站，這次快打站服務補足了先前的不足。大甲媽回鑾遶境，他也呼籲市民「篩檢愛台中」，明天周日在大甲光田醫院和李綜合醫院，到下午5時30分之前，都有提供快篩服務，提醒遶境返回台中的市民香客踴躍快篩。