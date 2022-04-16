市議員蔡育輝（左三）今天也到現場觀看。（張毓翎攝）

選手將鴿笭綁在笭鴿上。（張毓翎攝）

2022台南市鴿笭文化季登場，近日各庄頭陸續舉行公笭對抗賽，一隻隻背著鴿笭的笭鴿，在天空中往返飛翔，一向平靜的農村頓時熱鬧起來，今年公笭賽共計有21庄頭參加，16日由鹽水番子寮與孫厝寮2個庄頭展開對抗，吸引不少人圍觀。

台南鹽水、學甲、新營地區盛行逾百年「放鴿笭」活動，每年約在一期作播種後進行，那時農民比較多空閒時間訓練笭鴿，到處參加比賽，公笭賽以鄰近的2個庄頭進行對抗，彼此約定一個「中線」，笭鴿起飛後，若未超越「中線」便停下來，任何人都能捕抓，笭鴿若是被俘虜，捕獲者將笭鴿交回大會，一隻可獲200元獎金。

2014年台南市政府文化局將「放鴿笭」活動列為市定民俗，今年共計12組、21庄頭進行對抗，包含新營3組、6庄頭，鹽水8組、13庄頭，學甲1組、2庄頭，但鹽水桐寮、尾寮、羊稠厝等庄頭，因各種不同因素，則以庄頭本身分2組進行對抗。

上周新營地區五興、角帶、太南等庄頭進行公笭對抗，今天上午由鹽水地區番仔寮與孫厝寮展開公笭對抗賽，現場出現不少人拿著套繩，追著停飛的笭鴿跑，還可見小朋友也趁著假日，前來體驗跟著大人嘗試放鴿笭，或是追著的笭鴿跑，場面十分有趣。

市議員蔡育輝也到場觀看，他說，「放鴿笭」是台南珍貴的文化資產，盼市府能挹注更多資源，讓它愈辦愈盛大，公笭賽的賽程已公布在台南市政府文化局網站，未來幾天還有許多庄頭會展開對抗，民眾若遇上對抗賽時，不妨停下腳步體驗、欣賞「放鴿笭」樂趣。