每個人身上、臉上或多或少都會有痣，從相學角度來看，有些痣代表著富貴，能更容易接觸到財富機緣，是天生的發財命。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果在額頭、眉內、眉眼之間、上唇、下巴有痣，這樣的人財運很旺，一生少遇坎坷，非常幸運。

▍1.額頭有痣

額頭在面相學中象徵祖業，如果擁有一個好痣再加上天庭飽滿，這樣的人一生福祿享之不盡。如果眉頭上方的位置出現一顆又大又亮的黑痣，是富甲一方的象徵。如果在額頭最上方的位置有痣，對事業非常有利，此人會前程光明，一生順遂。

▍2.眉內有痣

眉毛內藏有痣的人，財運會很好，而且長壽，是大吉大利之相。這種面相的人頭腦非常聰明，很有才華。不管是左眉毛還是右眉毛，做事都很認真，有善心，往往能得到貴人相助。人脈對求財影響很大，有門路的人進財機會更多，有貴人幫助發財會比較容易。

▍3.眉眼之間有痣

眉毛和眼睛之間的部位叫做田宅宮，家業有多少，資產是否豐厚都可從這裡看出。這個部位有吉痣的話，表示此人有才華，在事業上會得到長官的器重，能名利雙收，同時能獲得家庭的支持，得到兄弟姐妹的照顧，能在財產繼承上得益。婚姻也會很美滿，生活非常幸福。

▍4.上唇有痣

上唇有痣的人有口福，食祿運頗佳，一生不愁吃穿。這在面相中屬於福相，有此面相的人通常生活很富有，樂觀豁達性格好，人際關係不錯，很有人緣。個人感情方面也非常豐富，是個多愁善感的人，常為他人著想，因此得上天眷顧，有錢又有福。

▍5.下巴有痣

下巴表示一個人的晚年運程和財富，下巴飽滿平滑的人，晚年生活比較自在，不會窮困。此處長痣，代表財富將伴隨終身，運氣隨著年齡的增長越來越好，就算偶爾走入低谷，也絕對可以鹹魚翻身。

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