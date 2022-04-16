俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）巡洋艦13日遭烏克蘭2顆飛彈攻擊，14 日在拖回克里米亞途中遭遇暴風雨沉沒。對此，前海軍艦長呂禮詩16日表示，莫斯科號所使用的雷達系統，是機械雷達系統，並非美軍所使用的固定式相控陣位列雷達，而機械雷達是有掃描死角的，轉速無法太快，轉太快會使重心出現問題。再加上這次被擊中後，俄軍損管能力也有問題，才使艦上起火未能獲控。

呂禮詩16日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，莫斯科號為何會編制在黑海艦隊，因為俄軍自3月底就已經把2支兩棲登陸艦部隊集結在奧德薩附近，俄羅斯心心念念就是要攻佔敖德薩，但是有一個重要問題就是沒有空中優勢，所以「莫斯科號」做為這些艦隊的防空艦，是擔起張開「防空傘」的重任。

對於外界好奇，莫斯科號為何會被擊沉?呂禮施解釋，「莫斯科號」會被擊中的關鍵還有遭到兩架「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機的干擾，讓「海王星」飛彈有機可趁，無人機作為吸引莫斯科號的誘餌，使莫斯科號漠視後面可能的飛彈攻擊。

呂禮施指出，莫斯科號高達1萬2千多噸，是非常龐大的一艘船，但其船上的武裝只進行過2次升級，2015年原先要做，但後來沒做，在現代而言是比較落後的。其所使用的雷達系統，是機械雷達系統，並非美軍所使用的固定式相控陣位列雷達，而機械雷達的缺點，是有掃描死角的，且轉速也無法太快，轉太快會使重心出現問題。再加上這次莫斯科號戰艦被擊中後，俄軍損管能力可能也有問題，才使艦上起火未能獲控，致使彈藥庫爆炸。

對於俄軍宣稱原本想拖回港口，但最終因天候不佳、風浪過大導致艦艇沉沒。呂禮施直言，當天風浪大概就是5級風，其實風浪是不大的。