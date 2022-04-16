日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑從原本令人稱羨的幸福夫妻，在爆出婚變消息後令大眾譁然，兩人去（2021）年7月正式離婚，5年婚姻畫下句點；而福原愛離婚後沒多久傳出和偷吃的橫濱男交往，最近在社群上分享自拍照，網一看發現她胖了，傻眼問「是不是懷孕了？」

福原愛在離婚後和橫濱男交往，但事業和經濟狀況卻不像愛情順利，據日媒報導指出她不僅變賣房子，創立不到一年的公司也收起來，和昔日人氣鼎盛時工作接不完的狀態差很大；反觀前夫江宏傑有了負責的單親爸爸好形象，還開設桌球館升格當老闆。

福原愛最新自拍被網友覺得看起來像懷孕。(圖/ 摘自福原愛微博)

儘管外界對福原愛的好感度已大不如從前，但她還是很積極經營個人社群，今（16日）在微博曬出一張自拍照更新近況，分享在家打掃完的樣子；畫面中福原愛把頭髮紮起來，身上穿了一件寬鬆的帽T，臉上對著鏡子露出微笑，像是挖到寶的感覺，表示「沒想到家裡還有可以拍照的空間」。

許多粉絲在底下留言稱讚福原愛還是很漂亮，怎麼拍都美美的；但不少網友卻注意到福原愛好像變得圓潤了一點，忍不住傻眼問，「我斗膽問一句，是不是懷孕了？這胸部和肚子」、「還是這是個哈哈鏡？說錯了不要打我啊」、「看著好像長胖了呢」、「是不是幸福肥？」、「衣服好寬鬆，像懷孕的樣子」。