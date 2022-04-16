台灣海峽被風電業者視為絕佳的風場，台灣和大陸也積極在海峽兩側開發風電項目。陸媒報導，三峽平潭外海海上風電塔筒設備日前正式開工，該項目包括一台亞洲最大單機容量風電專案。

平潭地處台灣海峽與海壇海峽之間的突出部，「狹管效應」顯著，風能資源豐富。據統計，平潭多年平均風速每秒可達8.4米以上，年有效風速每秒4.5～25米，且每年有200多天風力達7級以上。

福建日報報導，三峽平潭外海海上風電專案位於福建省福州市長樂區外海海上風電場A區專案南側的平潭海域，專案規劃總裝機容量100MW（千瓩），共布置11台風電機組，其中1台13MW機組為目前亞洲最大的單機容量機型。

報導指出，該項目建成後，每年可為電網提供清潔電能44,388.9萬kWh（千瓦‧時），與相同發電量的火電相比，每年可為電網節約標煤約13.6萬噸（火電煤耗按295g／kWh計），每年可相應地減少排放溫室效應氣體二氧化碳37.20萬噸。