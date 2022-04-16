茶二代陳品璇介紹自家創意開發的「竹筒烤茶」。（廖素慧攝）

阿里山區茶農創意開發「竹筒烤茶」。（廖素慧攝）

大阿里山觀光圈、235區域觀光圈及大草嶺觀光圈的觀光旅遊業者，16日在阿里山國家風景區管理處與中央、地方官員交流座談，業者提出改善山區道路、串聯嘉義交通、發展共享機車、多辦大型活動吸引遊客等建議。

山區觀光業者認為，山區旅遊需要更完善及機動性的交通接駁，目前僅有gogoro電動機車在阿里山區石棹的加油站有站點，共享電動機車能讓遊客串遊景點更便利。

交通部長王國材表示，有關共用機車議題，將會請相關部門主動出擊，邀集相關單位研議可行的做法，讓旅客到阿里山旅遊更為便利，其他業者提出的問題會與相對應的部門商討。

王國材也提到，阿管處輔導大阿里山觀光圈、235區域觀光圈（北緯23.5北回歸線嘉義縣市觀光業者）、大草嶺觀光圈發展特色觀光，促進業者提升服務品質，今年交通部觀光局編列觀光圈經費預算，加強投入資源，以期實現「觀光主流化」的目標。

3大觀光圈業者在現場展示特色物產，接承家業的二代、三代擺攤，各展身手，8年級生陳品璇是太興村晉揚欣茶庄第二代，她介紹自家創意開發的「竹筒烤茶」，把茶葉捲入竹筒裡，炭火烤約20至40分鐘，既有茶香又有竹香，風味獨特，常吸引大人小孩都來體驗。

王國揚偕嘉義縣長翁章梁一攤一攤參觀特色物產，對老店由第2代、第3代接棒，他認為年輕人返鄉可以照顧家人，也能用新世代的創意想法來研發新產品開拓新市場，有助於老店創新，進而促使地方的觀光產業走向精緻化、品質化。