新竹縣山崎國小因有確診者接觸超過10班，全校暫停實體授課。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新豐鄉山崎國小出現一名確診者，因接觸班級超過10班，該校全校自16日起，暫停實體授課至4月25日，也是新竹縣在停課新制上路後，受個全校暫停實體授課的學校。小狀元補習班同受影響，從2班暫停實體授課，改為全校4月15日起至24日暫停實體授課。此外，芎林國小經疫調後，調整暫停實體授課日期，將於4月19日復課。

新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期如下：

新豐鄉

◆山崎國小／3名學生確診，其一密切接觸者相處班級超過10班，全校 4／16（六）至4／25（五）暫停實體授課10天。（4／16、18：00更新）

◆小狀元補習班／因山崎國小3學生確診，累積3班級暫停實體授課，全校4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課。（4／16、18：00更新）

◆聚集德非營利幼兒園／10名同班幼生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆松林國小／1名學生確診，該班4／13（三）至4／22（五）暫停實體授課10天。

◆學府補習班／因松林國小1名學生確診，該班級4／13（三）至4／22（五）暫停實體授課。

◆忠孝國中／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆新豐國小／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆牛津補習班／因新豐國小確診生就讀，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10日。

◆仰德高中／2名學生確診，全校即日起至4／18（一）暫停實體授課。

竹北市

◆薇恩幼兒園／1名學生確診生影響，其中1班4／15（五）至4／24（日）暫停實體課程。

◆六家國小／1名學生確診，該班自4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課10天。

◆育澤補習班／因六家國小1確診生就讀，該班自4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課10天。另經疫調，增1班進行採檢。

◆博愛國小／1名學生確診，該班自4／13（三）至4／22（五）暫停實體授課10天。

◆華聖頓美語班／因博愛國小1確診生就讀，該班自4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆成功國中／1名學生確診，該班級從4／8（五）至4／17（日），暫停實體授課10天。

◆紐約幼兒園／1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課。

新埔鎮

◆北平華德福實驗學校／1名學生確診，該班4／14（四）至4／23（六）暫停實體課程10天。

芎林鄉

◆芎林國小／1名學生確診，該班4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課10天。（4／16、18：00更新）

◆冠希補習班／因芎林國小確診個案，該班4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課10天。（因學生離開學校、補習班時間有差異，因此停課時間不同）

湖口鄉

◆信勢國小／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10日。

◆佳欣補習班／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10日。採檢全為陰性。

◆新湖國小／1名學生、1名老師確診，全校4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課10天。

◆弘承補習班／新湖國小確診個案，該班4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課10天。