桃園市環保局針對有確診者的學校進行消毒。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市晚間又有11名學生確診，教育局緊急於官網公布停課學校名單。此外，西門國小因有13名學生確診，且分佈於10個班級，依校園停課新制，成為首例新制停課學校。

校園停課新制規定，須全校有3分之1學生確診或10個班級有確診者就全校停課10天。西門國小因有13名學生確診，且分佈於10個班級，全校自14日停課10天、24日復課。

據了解，11名確診學生分別為，樂山國小3年級女學生確診、新勢國小5年級男生確診，該學生去過私立宏義文理短期補習班、武漢國小6年級女生確診、建國國中8年級女生確診、青埔國小1年級學生確診，該學生有去過私立史考特新世界美語短期補習班、青溪國小3年級女學生確診、內壢高中9年級男生確診、青溪國中9年級女生確診、中壢田園幼兒園男童確診、復旦高中1年級女學生確診、桃園區瑞恩帝兒幼兒園男童確診。以上學校有確診者該班級停課10天、26日復課。