39歲混血女星顏穎思（Rachel）擁有亮麗外型，曾演過《特警新人類2》、《絕世好B》等電影打開知名度，也來台發展過，和賀軍翔、李威、楊丞琳等人合作電視劇，不過她2008年漸漸淡出演藝圈，2014年結婚成為3寶媽，更投身珠寶界成為女強人，近日她開通小紅書，時隔多年再次現身幕前，引起熱議。

顏穎思近年投身珠寶界，更成為高級珠寶品牌香港區CEO，去年曾現身接受媒體採訪，最近她進駐小紅書，拍影片介紹珠寶，39歲的她依舊保養得宜，網友也紛紛留言表示「好久不見」、「還是好美」，她見大家都還認得出她，也驚訝表示：「以為已經沒人記得，很開心能在這跟你聯繫。」

顏穎思39歲美貌依舊。(圖／取自顏穎思小紅書)

擁有4分之1巴基斯坦血統的顏穎思，剛出道就參與陳冠希、馮德倫主演的動作電影《特警新人類2》，片中飾演，精通電腦的女警，雖然戲分不多，但讓觀眾留下深刻印象，不過之後她參演的《絕色神偷》、《絕世好B》、《百年好合》等電影，都是存在感不高的小配角。

2008年陳冠希發生豔照門事件，身為男方緋聞女友的顏穎思，也受到牽連，被指是不雅照女主角，對此，她否認有和陳冠希拍過不雅照，只跟對方拍過親密合照，之後她淡出幕前，專心修讀法律課程，希望能當律師。

顏穎思(右二)曾捲入陳冠希豔照門風波。(圖／本報系資料照)

後來受到姐姐影響，她開始接觸高級珠寶品牌，去年更成為香港區負責人，而感情方面，2014年她和韓國教友Matthew Chung結婚，育有3子，可說是愛情事業兩得意。