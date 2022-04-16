P. LEAGUE+高雄鋼鐵人16日回到鳳山體育館，與桃園領航猿進行比賽，由於班尼特遭到禁賽，鋼鐵人僅以單洋將應戰，隊長呂政儒歸隊攻下27分，本土三巨頭聯手拿下51分，加上洋將布朗攻下29分、12籃板，雙方拚到延長賽才分出勝負，鋼鐵人以104比106兩分飲恨落敗，成為首支提前宣告淘汰球隊。

助理教練洪啟超表示，幾個關鍵的處理沒有打好，未來練球會再加強訓練，尤其是最後一擊與執行戰術的部分，要再加強細節。呂政儒也說，幾個關鍵的處理球不好，要再加強。

高雄鋼鐵人16、17日在鳳山主場舉辦「Up To You-鋼好遇見你」主題周活動，邀請到Up直播專屬DJ新生代甜美女孩BAIYIA炒熱現場氣氛，美國在台協會高雄處長禹道瑞（Mason Yu）再度到場看球，感受鳳山「魔鬼主場」的熱情。

鋼鐵人回到主場，受到洋將班尼特遭禁賽影響，今日僅能以單洋將應戰，鋼鐵人擺出本土鋼鐵三角呂政儒、周儀翔、陳又瑋以及禁區悍將藍少甫搭配洋將布朗的五小陣容應戰。

首節周儀翔、呂政儒接連在外線開砲，加上陳又瑋切入拿分，禁區內「南柏智」對位「北澎澎」，幾次王柏智單打陳冠全，也成為首節的焦點對戰組合。

呂政儒在第二節持續外線手感，投進兩顆三分球，加上布朗的穿針引線以及外線挹注，一路落後的高雄鋼鐵人在中場前不到兩分鐘時將比數超前，中場打完以49比46取得3分領先。

第三節一開始，呂政儒就飆進一顆三分球作為開場，中途遇到小亂流遭逆轉，但呂政儒再度展現本土一哥的價值，帶球切入製造犯規進算加罰，將比數再度逆轉超前，打完第三節，鋼鐵人以62比74落後12分。

雖然落後12分，鋼鐵人在第四節展開追分，呂政儒連續投進兩顆三分球，加上陳又瑋的抄截快攻拿分，鋼鐵人不斷縮小差距，布朗與呂政儒在三分線上維持火熱手感，單節團隊三分球10投8中，包含王柏智一顆拆彈成功的三分球，鋼鐵人在第四節結束前將比數追成93比93平手，雙方進入延長賽。

鋼鐵人與領航猿在延長賽中互有攻勢，雙方差距始終維持一至兩顆球的差距，比賽前倒數一分鐘時雙方又打成101平手，布朗在落後5分時投進一顆難度很高的三分球，將比數追到僅剩2分落後，最終就以2分之差分出比賽勝負。

鋼鐵人本土三巨頭，呂政儒三分球12投7中，攻下27分，陳又瑋攻下16分、9籃板、5抄截、3助攻，周儀翔8分、7籃板，布朗攻下29分、12籃板、6助攻、3抄截的全能表現，王柏智有11分、4籃板的表現。