在相學中，腳相也佔有舉足輕重的地位，能夠看出一個人的貧賤富貴與命運走向。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，腳心內凹、腳底有痣、腳趾圓潤、腳背厚實都屬於吉相，尤其女人若是腳趾圓潤，注定有少奶奶命，總是不缺錢花，一生受到寵愛。

▍1.腳心內凹

腳心內凹的人，都是大富之命，財富極旺，他們家境都比較殷實，不僅擁有非常強大的家庭作為後盾，而且個人的能力還很出眾，天資聰穎。這些優勢會在往後的日子中逐漸凸顯出來，所以他們的事業總能平步青雲，扶搖直上。

▍2.腳底有痣

腳底有痣的人財富極佳，容易得財，生活上不會有什麼衣食煩惱，福祿豐厚。而且，這類人大多能夠擁有幸福的家庭，事業方面也會有所成就，屬於有潛力的優質股。

▍3.腳趾圓潤

腳指頭生得圓潤飽滿，腳指甲滑溜呈圓形，這類人都很有福氣，是茶來伸手、飯來張口型的人。從小就生活在充滿愛的環境裡，完全不需擔心食衣住行。尤其是女性擁有這種足相，就是十足的少奶奶命，手上總是不缺錢花，身邊也有一群值得交心的朋友，一生受寵又享福。

▍4.腳背厚實

腳背豐厚有肉、不露筋、不見骨的人，就是天生的富貴之人。這類人在工作中經常會有好運降臨，遇到困難也會有貴人及時相助，得到解決。因此，他們在工作上都比較順心，在生活上更是衣食無憂，財源廣進。

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