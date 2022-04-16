大牙（左起）、謝承均、曾智希、林萱瑜拍戲拍出好感情。（郭吉銓攝）

謝承均出道20年，今開心與粉絲同樂。（郭吉銓攝）

本土劇一哥謝承均，今舉辦出道20年粉絲見面會，一同演出《天之嬌女》的演藝圈好友大牙（周宜霈）、曾智希、林萱瑜到場同歡，互相爆料拍戲趣事。林萱瑜說一次劇情需要，她緊抱謝承均，被他厚實的胸膛嚇到，「抱下去還咚一聲，身材好好，怎麼可以這麼硬！」

曾智希也鑑定過謝承均的好身材，一次她和男友陳志強、謝承均和江宏恩到高雄住宿，因天氣太熱，謝承均竟穿上曾智希的小短褲，曾智希驚嘆說，「是很像真理褲的那種短褲喔，他連我褲子都穿得下，你看他腰多細！」

而謝承均在《驕女》裡飾演大牙、曾智希、林萱瑜的大伯，笑稱比較想演她們的男朋友。被問到哪一個比較接近女友理想型，謝承均秒回是大牙，「因為她年紀比較大，跟我比較近。」讓大牙氣得反擊，「我也小你一輪好嘛！」

謝承均6日才剛過50歲生日，陳志強原本慫恿他把舊車換掉，買賓士當生日禮物，但想到還有20年房貸要繳，只好打消念頭。他透露今年送給自己最好的禮物，就是簽了經紀約，希望未來在電影方面有更多的作品。而謝承均也自爆是生活白癡，不會開車子引擎蓋、也不用網路銀行，大牙聽了忍不住吐嘈，「你的生日願望應該先期許自己變現代人吧！」

謝承均也提到副業經營的有聲有色，飲料店雖然競爭，但目前也拓展到全台，共有10家分店。另外餐酒館、洗髮精品牌也繼續經營，雖然副業收入沒超過本業，但也進行得順利，相當忙碌。