華南金今年董監事改選，財政部提名2席，分別為董事長張雲鵬以及副總經理李耀卿；預期張雲鵬將續任華南金董事長、李耀卿則將任總經理。
台銀提名5席，為政大風險管理與保險系教授鄭士卿與勞動部次長王安邦、中山大學財務管理系教授王昭文、國立中央大學產業經濟研究所教授兼所長蔡偉德、國立政治大學法學院教授暨副校長王文杰。逢甲大學會計學系副教授鄭竹君為自然人董事。
民股方面，則提名現任華南金副董林明成、華南銀行副董林知延與華南金創投副總經理林知佑。自然人董事律師林志揚、財團法人永昌基金會董事許陳安瀾、元禎企業董事長許元禎、碩榮投資有限公司董事沈嘉瑩。
獨立董事則有4席分別為東海大學客座教授林國全、國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系專任副教授林瑞嘉、協益電子股份有限公司董事楊民賢與誠泰法律事務所合夥律師陳松棟。
根據華南金公告這次華南金應選15席一般董事、4位獨立董事。
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