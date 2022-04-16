店長庹宗康聽了評價，相當開心。（TVBS提供）

炎亞綸（左二）遇蜜蜂狂尖叫。（TVBS提供）

TVBS、台視《來吧！營業中》目前進入試營運階段，上周吳映潔（鬼鬼）的甜點「香蕉巧克力泡芙」備受讚美，網友留言刷一片好評，客人的肯定，替「老屋」的員工們打了一劑強心針，越來越有信心。而吳映潔這次也為「指定食材」，跟庹宗康、炎亞綸一起到養蜂場，親自採集蜂蜜。

《營業中》本周第5集邀到大師級嘉賓，有美食大師胡天蘭、荒謬大師沈玉琳，另外還有微笑殺手潘君侖來「老屋」用餐。在經歷前2次試營運練習之後，「老屋」設備越來越完善，成員默契也越來越好，大家並肩合作，讓「老屋」營運逐漸步上軌道，胡天蘭臨走前還提醒庹宗康：「小心主廚被別人挖角。」

開店之前，庹宗康、炎亞綸、吳映潔為了準備今日菜單，前往養蜂場，採集最新鮮的蜂蜜。面對飛來飛去的蜜蜂，炎亞綸嚇到一直往外面站，反而是唯一女生鬼鬼看了忍不住「男友力」爆棚，對炎亞綸說：「我保護你！」

此外，本集也特別邀請到金鐘獎男配角得主Darren邱凱偉，來「老屋」幫大家改造「網美牆」，原來Darren是澳洲墨爾本皇家理工大學平面設計學系的高材生，也曾和楊銘威合作演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》，憑著2人的好交情，楊銘威說服邱凱偉留下來幫忙，邱笑說：「誰叫我把他(楊銘威)的金鐘獎拿走，只好答應他了。」

此外，《營業中》開播不到1個月，昨傳出製作單位計畫拍第2季，希望原班人馬能夠再繼續，不過還在初步規劃階段，因此藝人的檔期都還未定，也可能添加新人，據悉，有不少經紀公司看中節目熱度，若有第2季都希望推薦自家新人上場。對此，製作單位表示：「一切尚未決定，先把這一季做好。」《來吧！營業中》每周六晚8點在TVBS歡樂台及TVBS精采台、10點於台視播出，Netflix每周上架新集數。