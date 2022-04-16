中市員警小林被妻子控訴，婚後不久就爆出裝針孔偷拍小姨子醜聞，12年後竟又再偷拍另名小姨子；2年內又連涉6件偷竊案被判刑，偷窺、偷竊惡性難改，導致她身心飽受折磨，向法院訴請離婚。一審判准，小林不服上訴，台中高分院以小林屢犯妨害秘密、竊盜案，不尊重妻子，已難維持婚姻，予以駁回維持原判，仍可上訴。

林妻指控，夫妻在2015年7月間結婚，豈料，小林婚後不久竟偷裝針孔攝影機，竊錄她胞妹，導致她夾在老公與妹妹間，身心飽受折磨。沒想到，2017年小林的偷窺慾再起，竟再偷拍另她名胞妹。

林妻控訴，小林除偷窺外，也頻頻偷竊，自2019年1月至2021年2月間竟6次涉及偷竊案，經法院判決有罪，夫妻情分已然盡失，兩造形同陌路，請求判准離婚。

但法院開庭時，小林未到場，僅以書狀答辯表達，他所有財產都登記在老婆名下，交給她管理，但是，老婆卻在2021年5月間突然離家失蹤，害他連吃飯錢都沒有。後來，又以罹患急性腸胃炎提出「未到庭聲請書」，未出庭。一審判准離婚，小林不服上訴。

台中高分院開庭審理時，小林再以相同理由及方式，未出庭，法官認定他不到場與情理不合，且他身為警察，竟連犯妨害秘密、竊盜等案，尤其偷拍小姨子導致妻子難以自處，認定夫妻雙方已失互信、互愛、互諒、相互協力保持婚姻生活基礎，且離婚事歸責於小林，而將上訴駁回。