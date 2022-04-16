高雄市民進黨初選將在16日進入尾聲，最後中籤的選區大岡山為此次激戰區，市議員參選人陳慶鴻與「邁向過半大聯盟」成員及多位高雄在地委員、議員「回防」岡山，共同強調在地團結的力量，橫跨數個選區的委員，議員以及參選人於岡山壽天宮舉行誓師團結參拜。會後眾人兵分三路出發為陳慶鴻宣傳。

湯詠瑜表示，感謝鄉親的支持跟鼓勵，讓她通過初選，未來會秉持在地的熱情、法律的專業和國際的經驗，做一個市民的辯護人，為鄉親爭取最佳利益。湯詠瑜表示，來到大岡山地區，為邁盟的夥伴，最資深的新人陳慶鴻加油打氣，拜託所有大岡山的親朋好友支持陳慶鴻。

洪村銘表示，感謝大寮林園區的鄉親幫村銘顧電話，並說出唯一支持洪村銘，讓他在充滿挑戰的初選選戰中，獲得鄉親支持、初選過關，未來會更加努力，勤走基層請益、提出完整的城市政見願景，用專業、執行力及對土地家鄉的使命，爭取最大支持。洪村銘表示今天晚上是大岡山的電話民調，拜託大岡山的鄉親支持有經驗、有能力、最資深的陳慶鴻，並再度呼籲，晚上電話民調懇請唯一支持。

對於夥伴們最後一天全部集結共同支援陳慶鴻掃街拜票到最後一刻，想起一路的艱辛，陳慶鴻也忍不住哽咽回應，真的非常謝謝大家這麼幫忙，夥伴們的付出讓他十分感動，直到最後一刻，儘管臉已曬出白口罩、手也曬出黑手套痕跡，但眾兄弟姊妹也都陪著他一起流汗到現在，這樣的感情是任何團隊都比不上的。陳慶鴻也跟大岡山鄉親請託，這十年的服務讓他收穫良多，希望有機會能夠進入市議會，成為大岡山的即戰力，幫鄉親爭取更多建設跟資源。