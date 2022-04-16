台中市政府勞工局每年提供大專生暑期2個月工讀機會，十分搶手。（台中市勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

幫助大專學生及早體驗職場。台中市政府勞工局今年釋出320個大專生公部門暑期工讀機會，100個一般生名額11日開放報名就秒殺；另外220個弱勢生名額，即日起至4月22日報名，暑假期間7、8月，為期2個月就可獲得得5萬500元薪資，歡迎大專青年踴躍報名參加。

去年工讀生中，來自單親家庭的楊姓女大生，被分派到文化局圖書館服務，她發揮服務熱誠，協助民眾借閱書本、整理書籍、歸檔、編排、上架等工作，逐漸得心應手。

她說，看似普通的每件事，都需要花心思用心完成，這份工讀機會不只能獲得不錯的薪資減輕家中負擔，也培養她的耐心及細心，更讓她明白未來進入職場後，應該有的態度及責任感。

勞工局表示，220個工讀名額，提供身心障礙者、低收或中低收入戶、原住民、獨力負擔家計者的子女和大專校院弱勢學生等特定對象，但不包含尚未入學、應屆畢業生、空中大學學生、空中進修學院學生、夜校生、進修部學生、延畢生及研究生等身分，申請者本人須設籍台中市4個月以上，後續將抽籤公告錄取名單，每月薪資2萬5250元。

報名簡章可至台中市政府勞工局網站下載，或電洽勞工局就業安全科04-22289111分機35600。