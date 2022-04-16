日本駐上海總領事赤松秀一去信上海副市長宗明，反映日資企業受到封控措施的嚴重影響，生產、供貨無法得到保障，部分被迫將生產線轉移至其他地區。

據日本駐上海總領事館公布的信件內容，赤松秀一稱，目前約有11000家日資企業在上海落戶發展，每家日企均嚴格遵守市政府的各項方針，盡力配合防疫工作。然而，隨著防控措施長期化，生產經營無法正常運行的狀態已持續個多月，對企業事業活動的影響日趨嚴重。

他本人接到諸多日企訴苦，包括國內外物流停擺，導致中國、日本及其他地區的供應鏈中斷至今。由於封控不知何時結束，企業難制定交貨及生產計劃，隨之不得不將生產地向其他地區及國外轉移。

赤松說，一個多月的停工停產所引致的損失，以及對今後預期的不確定性，成為制約日企活動的重大因素。上海是長三角中心，期待上海早日明確疫情平穩後的經濟運行路線及程序，繼續引領中國經濟發展。他稱日企和僑民同樣熱愛上海，堅信在共同努力和互相幫助下，上海能度過難關。