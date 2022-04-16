熱播台語劇集《婚姻結業式》在最新精彩預告中，張本渝終於放膽約謝祖武到淡水堤岸邊幽會，一句「我想要見你」，融化謝祖武的心。謝祖武緊擁張本渝，竟被老婆夏如芝撞見，這把愛情的火，即將讓兩個家庭拉起警報！

這場淡水堤岸邊的擁抱戲，謝祖武笑說：「拍攝當天下雨，天氣很冷，因為一直吹冷風，所以擁抱得超痛苦，而且旁邊遊客很多，演起感情戲覺得有點尷尬，不像鏡頭那樣浪漫。」

張本渝也說：「我記得拍攝當天，風超大還下雨，開工前大家都在等雨停，等了好久好久，久到即使喝桂圓薑茶都無法讓身子變暖，後來雨終於小到可以拍的狀態，所以我想美惠那句『我想見你』是真的很想見到小武哥，因為代表大家收工有望了。」

而預告中，謝祖武不顧夏如芝哭求挽留，決心離家找張本渝，讓夏如芝崩潰大哭，甚至把精心佈置的拼布裝飾全部丟棄，「拼布算是小雪除了家庭外，唯一熱愛的事物了！會崩潰弄壞自己的拼布，絕對是已經沒辦法控制自己，接近瘋狂的情緒！」夏如芝也補充，「拍攝時其實替小雪感到很不捨，因為她這樣的做法就是認為自己不夠好，丈夫才會不快樂，最後婚姻到了絕路，才用這樣有點自殘的方式來抒發心情。」

《婚姻結業式》是台語劇少見以熟齡婚姻為主題並融入「卒婚」概念，勾勒出熟齡愛情選擇題的多樣抉擇，引起網友熱議。有網友說：「真希望駱誠最後可以跟美惠在一起。」但也有另一派網友說：「希望駱誠可以好好處理兩邊的感情啊，不要再優柔寡斷了，畢竟現在已經是兩個家庭的問題了。」 《婚姻結業式》每周日晚間9點華視主頻、晚間8點公視台語台聯合播出。