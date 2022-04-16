自從新冠肺炎無預警的亂入人類世界，長達2年的光景，全世界籠罩在恐懼之中，從被擊倒、掙扎、然後反擊，最後屈服，現在最熱門的關鍵字「與病毒共存」儼然成了以後的生存法則。流行病學專家就大膽預測，儘管疫情不會消失，不過也不至於再造成一波封鎖，除非有下一個類似Omicron變體的病毒株出現。

根據美國《巴倫周刊》(Barron's)報導，科學家坦言預見Covid-19的發展趨勢有其侷限性，能做的就是著眼於如何與病毒和平相處，更強調「疫情沒有結束的一天，幸運的是，抗病毒藥物會使我們更融洽…」

美國流行病學模型權威專家莫瑞（Chris Murray）醫師表示，「除非再出現一個殺手級的進化變異株，否則我們不太可能再看到封城或是鎖國的景象。」

下一波類似Omicron變體何時出現?是否又再締造新的確診病例高峰?報導指出，解答也許是每1年或每10年的周期，接二連三出現。可能頻繁，速度快到超過疫苗更新速度；也可能相當緩慢，以至於完全不用更新疫苗。更進一步補充，使用輝瑞的Paxlovid等抗病毒藥物能將疫情大致控制住。

想要預測病毒未來兩年的變化，專家建議能將思路歸納為兩大方向，「大躍進」以及「漸進浮動」。Covid-19病毒之所以不可忽視，除了不斷進化再創一波流行，就像Omicron剛亂入的時候，還有就是它變異的速率絕對超乎想像。

再舉一個例子，癌症中心教授貝德福德(Trevor Bedford)表示，Delta變體從出現到成為流行只消1年的時間，對比A型流感病毒H3N2平均需要3到5年。「實驗的模型顯示，新變體完全不可預期。」他估計今年不會再出現像Omicron變體的可能性接近70%。