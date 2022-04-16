俄烏大戰超過一個月，對世界各國的政局和經濟都產生衝擊。國際事務專家賴岳謙分析指出，事實上讓俄羅斯決定出兵烏克蘭的最大推手，就是美國和北約；他還表示，法國總統馬克宏的選情相當危急，因為大家都沒料到極右翼黨派會機會，就連法國的大學生也都陷入焦慮，因為他們所支持的候選人梅蘭雄(Jean-Luc Melenchon)竟以極小的差距落敗。

賴岳謙今天(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，支持俄羅斯入侵烏克蘭的是美國和北約。當初俄羅斯說要簽安保協定，但美國不簽也不談，而俄國也在俄烏邊界陳兵，若歐美真的不考慮俄羅斯的安全問題，那俄羅斯不得不採取動作，「所以是誰支持俄羅斯入侵烏克蘭？就是美國，就是北約」。

賴岳謙也發現，現在美國人的話語權有下降的趨勢，越來越多有獨立思考的人認清，現在環境不一樣了，大陸和印度都跳出來罵美國，「只有奴才才會相信美國人那套」。大家都知道美國人怎麼做事情、看待問題和處理事情，美國人動不動威些別人，但大家也都聽累了。

賴岳謙指出，這次的選舉對馬克宏，已經有威脅了，因為這是第一次出現極右勢力相當有可能獲勝的情況，以前從來沒有過，原本極右派在歐洲沒有市場，這是第一次極右派的人有機會。在最後選舉中，大學生也焦慮了，他們對馬克宏極端失望；對勒龐是極端不信任，但他們支持的梅蘭雄竟然落選，且是以這麼低的差距，他們本身開始陷入焦慮，歐洲國家也開始動盪不安。