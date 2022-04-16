把貓纜當成了旅館！北捷貓空纜車有民眾目擊1對情侶竟在纜車車廂內「上下交疊」坐在一起，女方大剌剌坐在男方腿上，男方也雙手環抱對方，同一車廂的民眾拍下照片說「可以再誇張一點，直接把貓纜當摩鐵」；其他網友也說「這是動物園偷跑出來的無尾熊？」

臉書「爆怨2公社」有網友分享2張照片，照片中1對男女正親密地「共同」坐在貓空纜車的車廂內，女子一屁股坐在男子大腿上，2人面對面抱在一起，男子則雙手環抱住對方，女子則是赤腳放在座椅上，根據圖片顯示，該纜車已經啟動，照片由同在一車廂的民眾拍下。

北捷貓空纜車有民眾目擊1對情侶竟在纜車車廂內「上下交疊」坐在一起，女方大辣辣坐在男方腿上，男方也雙手環抱對方。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

原PO分享照片說「可以再誇張一點，直接把貓纜當摩鐵」；其他網友紛紛留言「這是動物園偷跑出來的無尾熊？」、「摩鐵都花不起嗎？」、「這阿伯很厲害喔 ，給我吃幼齒」、「你是不是羨慕跟嫉妒」，不過也有網友譴責原PO偷拍行為「公眾場合這樣是不妥，但是也不用拍照給大家看」。

根據貓空纜車搭乘纜車注意事項第十五項，「旅客於纜車系統內，如有違反法令、公共秩序或善良風俗之行為，將依相關法令或規定處理」，不過照片是否確屬違規，仍有待官方看過照片後確認。