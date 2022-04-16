第52屆全國技能競賽分區賽將於18日起於北、中、南三分區同步陸續展開。鑑於近期本土疫情升溫，因防疫管制措施致無法如期參賽選手，勞動部將採行補救措施，針對受影響之選手，另行擇期辦理一次補賽，以維護選手參賽權益。補賽成績將採增額（併列）名次方式辦理，不影響正式賽之排名及原獲獎選手權益，以兼具公平性。

勞動部表示，參賽之個人或團體組其中一位選手，如為確診者或「具感染風險民眾追蹤管理機制」中屬「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」者；或競賽當日有發燒症狀，複檢仍有發燒情形(耳溫≧38°C、額溫≧37.5°C)者，因受防疫管制致無法如期參賽，均可申請參加補賽。

由勞動部勞動力發展署技能檢定中心主辦之第52屆全國技能競賽分區賽，將於18日至23日分北、中、南三分區辦理，分由青少年組、青年組選手陸續登場，共有選手3,425人參賽（北區1,341人、中區1,101人、南區983人），其中北區因受競賽場－萬能科大競賽場停課影響，原訂於18日至20日辦理之青少年組7個職類競賽，將順延一周（25日至27日）於原場地辦理。

另部分參賽選手因防疫管制措施致無法如期參賽，勞動部考量提名單位投入資源用心培育選手，選手辛苦訓練多時，不應因疫情因素，剝奪一展長才之機會，為了落實防疫，兼顧選手權益，將於原賽程辦理完竣後，另行擇期辦理一次補賽。