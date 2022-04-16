台灣好基金會攜手聯發科技教育基金會共同主辦「2022春潮集」，今、明二天（16、17日）在潮州鎮昔日最熱鬧的「武市」建基路上開張，邀集在地攤商共襄盛舉，並有「潮州．一點綠工作站」累積一年多訪調成果的建基路居民故事展出至19日。

台灣好基金會董事長、創投教父柯文昌在6年前回到故鄉潮州，在西市路成立台灣好基金會潮州辦公室，攜手來自南州的聯發科技教育基金會董事長蔡明介，推動「大潮．南扎根計畫」，前五年先在當地小學推動「神農計劃」、「藍天教室」，與當地居民建立感情，之後藉由「潮人誌」、「潮旅行」、「潮生活節」，讓更多人看見潮州。

接著2年前，柯文昌攜手聯發科董座蔡明介，啟動「潮州．一點綠計畫」，邀請元智大學教授陳冠華帶領學生駐點潮州，探索「老街生綠意」的各種可能。

柯文昌表示，潮州雖然坐靠大武山，又臨占地面積廣大的林後四林平地森林公園，連結鎮中心與森林公園的美麗綠色隧道，但是潮州鎮上卻少有綠意，尤其最熱鬧的三山國王廟圓環老街一帶，完全沒有一棵綠樹，缺少一點小鎮生活的悠閒自在感。如果能從建基路老街開始，用綠色植栽改變視覺景觀，逐漸向外擴散，潮州鎮將變得不一樣！

「潮州．一點綠計畫」由元智大學藝術與設計學系同學與建基路的鄰居鄉親一起生活，一起探索建基路的各種可能，從打掃、清潔街道開始，認識潮州鄉親，梳理潮庄文化，和鄉親一起發揮創意，動手實作實現想像中的潮州樣貌。

柯文昌說，一點綠工作站是台灣好為潮州服務的平台，也是年輕人參與地方創生的實踐場域。

直到今年4月「潮州．一點綠計畫」首次推出「春潮集」，以「花園：植物散步」、「市集：建基路趕集」、「展覽：高手在民間」、「戲曲：整條街都是舞台」、「音樂：潮州發聲」等五個主題，串起潮州的土地、生態與人情。

其中，植物散步透過在地風土植物，適地適種的生態設計，與鄉親一起把建基路營造成獨具風格的城市花園；建基路趕集則邀請在地特色產業，打造潮庄自己的「潮市集」。

柯文昌說，建基路鄉親和年輕人一起打造的綠色街道，是潮州的第一次，也是台灣好基金會蹲點潮州7年的新一步。「潮州．一點綠計畫」將是一場持續追求美好生活的行動。