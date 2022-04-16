演唱會後台擺了潤餅捲的攤子。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」今晚（16日）小巨蛋最終場，開演前腳傷復原許多的阿妹，在後台忙著跟團隊合照、親做冰淇淋潤餅捲，經紀人陳鎮川笑說：「她整個好忙，梳化妝臉超臭，怕來不及（幫阿妹著妝）上台。」至於歌迷敲碗阿妹再登高雄巨蛋一事，陳鎮川透露下個月會去場勘，但最快也要到年底才可能開唱。

阿妹連唱12場成為小巨蛋華語歌手第一人，陳鎮川笑說她體力好得很，今開唱前只覺得「結束得太快」，疑惑問：「明天不是禮拜天嗎、為什麼明天沒有一場？」但因小巨蛋租用檔期只到周一，擔心來不及拆台，因此無法再唱，陳鎮川笑說：「妹覺得12場怎麼這麼快，以她的狀況還能多唱幾場，早知道中間休息的那3、4天可以不用休了。」

此外，陳鎮川也透露如果阿妹之後到高雄開唱，節目內容一定會做修正，而台北小巨蛋這套的軟硬體設計及節目內容，今晚唱完將成「絕響」，坦言「要回來小巨蛋機率應該是零」，且因高雄巨蛋場館的規格不同，小巨蛋這次演唱會在屋頂上及側邊設計的螢幕，換到任一個場館都無法沿用，全部都得重新規劃。