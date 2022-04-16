中華民國水中運動協會主辦的［111年全國自由潛水錦標賽］將於111年4月16-17日(星期六、日) 假國立台灣科技大學游泳池舉辦。自由潛水近年在國內外引領風騷，蔚為風潮，台灣也有越來越多的人們投入這個陽光健康的運動，並參與最高的競技領域 。

全國自由潛水錦標賽於111年4月16-17日(星期六、日) 假國立台灣科技大學游泳池舉辦。(戴志揚翻攝)

自由潛水賽事主要分為深度賽及室內泳池賽，各有各的挑戰及紀錄，無論深度賽或室內泳池賽，每次大賽產出的成績都是自潛愛好者關注的焦點 。

全國自由潛水錦標賽於111年4月16-17日(星期六、日) 假國立台灣科技大學游泳池舉辦。(戴志揚翻攝)

全國自由潛水錦標賽於111年4月16-17日(星期六、日) 假國立台灣科技大學游泳池舉辦。(戴志揚翻攝)

今年的全國自由潛水錦標賽僅進行室內泳池賽，由新上任的協會理事長兼自由潛水委員會主任委員劉文宏先生主持，計有來自全國各地的自潛好手43人齊聚一堂參與競賽，項目計有：

中華民國水中運動協會，動態平潛雙蹼206公尺，破全國記錄。(主辦單位提供)

•靜態屏氣

•動態平潛無蹼

•動態平潛雙蹼

•動態平潛單蹼以及CMAS特有的速度／耐力賽：

本次賽事，因疫情嚴峻，為遵守政府防疫規定，保護選手及工作人員們健康，將不開放給民眾觀賽，尚請愛好自潛的潛友們見諒，並請繼續支持自由潛水活動。